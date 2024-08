Isaquias vê briga "desigual" com Rebeca por medalhas, mas diz: "Espero chegar no nível dela"

O brasileiro Isaquias Queiroz caiu nas águas de Paris nesta quarta-feira e assegurou vaga na semifinal do C1 1000m. Uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil nestas Olimpíadas, o canoísta falou sobre a comparação com Rebeca Andrade na briga por pódios nos Jogos.

Isaquias, atualmente, soma quatro medalhas olímpicas e briga por mais duas em Paris. Ele, portanto, segue atrás de Robert Scheidt e Torben Grael, da vela, com cinco, e Rebeca, com seis, mas pode igualar a ginasta no topo da lista de brasileiros com mais pódios na história dos Jogos Olímpicos.

O canoísta, entretanto, vê uma briga "desigual" com Rebeca. Ele exaltou os feitos da compatriota e disse que "espera alcançar o nível dela".

"Sempre passou pela cabeça [o recorde], não tem como. Mas é desigual a comparação, a Rebeca é um monstro. Todo mundo viu a capacidade que ela tem de ganhar medalha e superar desafios. Ela mostra que nós, atletas, podemos chegar em lugares que muitas vezes a gente nem imagina. Fico muito feliz por ela. Também vou em busca do meu objetivo, que é sair daqui com as duas medalhas. Não vai ser fácil, aqui é Olimpíadas. Mas espero chegar no nível dela", disse Isaquias ao SporTV.

"Vimos o quanto de destaque que ela ganhou, é treinar, se dedicar, para chegar e fazer o que ela fez, que é conseguir o resultado. Parabéns, Rebeca, pelos seus resultados. E obrigado por mostrar que nós atletas, todos nós, podemos chegar longe", concluiu.

Em Paris, além de defender o título olímpico do C1 1000m, Isaquias Queiroz ainda briga por medalhas no C2 500m, ao lado do compatriota Jacky Godmann. Na última terça-feira, eles se classificaram à semifinal da categoria.

Mais uma vez, Isaquias Queiroz chega a Paris como um dos atletas brasileiros favoritos a medalha. Ele ganhou prata no C2 e no C1 de 1000m, no Rio, em 2016, além do bronze no C1 de 200m. Já em Tóquio, o canoísta levou o ouro no C1 de 1000m.

Rebeca Andrade, por sua vez, desbancou a norte-americana Simone Biles e foi medalha de ouro no solo de ginástica artística, além das pratas no salto e no individual geral e do bronze por equipes. Já em Tóquio, ela ganhou o ouro no salto e a prata no individual geral.