Hugo volta a sofrer com algoz, e Brasil cai nas quartas do tênis de mesa por equipes em Paris

O Brasil está eliminado do tênis de mesa por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta terça-feira, o time de Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro foi derrotado pela França, de Simon Gauzy e os irmãos Lebrun (Alexis e Felix), por 3 a 0, e caiu nas quartas de final da competição.

A disputa por equipes no tênis de mesa consistem em um melhor de cinco jogos. Na primeira delas, a dupla formada por Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro foi derrotada por Simon Gauzy e Alexis Lebrun, por 3 sets a 0, parciais de 11/8, 11/9 e 11/6. A França, portanto, abriu 1 a 0 no confronto.

Na sequência, veio Hugo Calderano à mesa da Arena Paris Sul. O brasileiro encarou Felix Lebrun, de 17 anos, em um reencontro dos dois após a disputa da medalha de bronze na chave de simples.

Hugo, todavia, não conseguiu se vingar do algoz. Ele perdeu os dois primeiros sets, por 11/6 e 11/7, mas se recuperou e ganhou o terceiro por 13 a 11. Atual terceiro do ranking mundial, o brasileiro em seguida foi derrotado, por 11 a 6, e viu os franceses aumentarem a vantagem no duelo para 2 a 0.

Vitor Ishiy foi o próximo a entrar em quadra. E com a responsabilidade de 'salvar' o Brasil. Se ele perdesse a partida, a equipe seria eliminada, o que se concretizou. O brasileiro lutou, mas foi superado por Alexis Lebrun, por 3 sets a 1, parciais de 11/6, 11/9, 11/5 e 11/7. A França, assim, se classificou à semi e encara a favorita China pela vaga na grande final, em confronto marcado para esta quinta-feira.

A derrota marca a despedida do tênis de mesa brasileiro em Paris. O melhor resultado do país veio por meio de Hugo Calderano, que só foi ser eliminado da chave individual na semi, contra o sueco Truls Moregard, e perdeu a medalha de bronze para Felix Lebrun. Esta foi a melhor campanha da história do Brasil na modalidade em Olimpíadas.

O sucesso de Hugo não se repetiu com Vitor Ishiy, que caiu na segunda fase da chave de simples. Na chave feminina, Giulia Takahashi se despediu logo na estreia, enquanto sua irmã, Bruna Takahashi, perdeu na segunda rodada.

Nas duplas mistas, Ishiy e Bruna Takahashi também caíram na estreia. Já na disputa por equipes femininas, as duas irmãs Bruna e Giulia, além de Bruna Alexandre, foram eliminadas nas oitavas para a Coreia do Sul.