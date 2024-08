Herói do Corinthians, Hugo lembra Cássio: 'Não é fácil pegar esse lugar'

O goleiro Hugo Souza lembrou de Cássio depois de ser o herói da classificação do Corinthians contra o Grêmio na Copa do Brasil.

O que aconteceu

Hugo fez defesas importantes no tempo normal e ainda pegou um pênalti no Couto Pereira. Após dois 0 a 0, o Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 1 nas penalidades máximas e está nas quartas de final da Copa do Brasil.

O novo titular do Corinthians admite que é difícil pegar o lugar de Cássio, que se especializou em dar vagas ao Corinthians nos pênaltis.

Hugo Souza também falou sobre o rebaixamento que teve no Chaves, de Portugal, antes de chegar emprestado pelo Flamengo ao Corinthians.

Falei desde quando eu cheguei, tem que respeitar o maior ídolo do Corinthians, o Cássio, tem que respeitar tudo o que ele fez, não é fácil pegar esse lugar. Estou aqui para construir minha história, respeitando o espaço de todos. Só tenho a agradecer a Deus, agradecer ao Corinthians pela oportunidade que está me dando Hugo Souza, à TV Globo