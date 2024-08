Hernan: São Paulo corre para renovar com Rafael. Entenda por quê

O São Paulo quer renovar o contrato com o goleiro Rafael até 2027, informou o colunista André Hernan, no De Primeira.

O contrato dele vai até 2025, com possibilidade de extensão até 2026, mas o São Paulo nem quer essa extensão, já quer renovar até 2027. Então, a conversa não é para ativar esse gatilho, e sim para renovar até 2027. As partes estão muito interessadas em fazer esse novo contrato.

Segundo Hernan, a diretoria prioriza a renovação com Rafael pois avalia que ele é o melhor goleiro que passou pelo São Paulo pós-Rogério Ceni.

O Rafael é um goleiro que tem uma liderança chamada de serena, silenciosa, até pelo perfil dele. É um jogador que tem sido muito importante, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa defendendo pênaltis, e traz muita confiança para o torcedor. No Morumbis, quando anuncia o nome do Rafael, o estádio inteiro aplaude, há muita confiança. Isso também circula nos bastidores do São Paulo, e o São Paulo acredita que o Rafael é o melhor goleiro pós-Rogério Ceni.

É o goleiro mais seguro, com liderança, que tem resultados, que pega pênalti, que passa confiança ao torcedor. Não estou comparando e ninguém compara com o Ceni, que é único na história do São Paulo, mas a segurança de ter um goleiro que passa muita confiança para o torcedor, se detecta dentro do clube que o Rafael é esse jogador. André Hernan

