Ufa! Corinthians vence o Grêmio nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 1 nos pênaltis e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. No tempo normal, a partida terminou em 0 a 0 no Couto Pereira. Esse foi o mesmo resultado na ida, na Neo Química Arena.

O Corinthians converteu os três pênaltis, com Romero, André Ramalho e Giovane. O Grêmio perdeu com Edenilson, Cristaldo e Pavon.

O Corinthians preservou alguns titulares por desgaste físico: Hugo, André Ramalho e Rodrigo Garro. O Grêmio teve força máxima após poupar os principais jogadores no Brasileirão.

A partida ocorreu no Couto Pereira, já que o Grêmio ainda não tem sua arena à disposição. A reforma está na parte final após as chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul.

As equipes voltarão a jogar pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio visitará o Cuiabá, no sábado. No mesmo dia, o Corinthians receberá o Red Bull Bragantino.

Os pênaltis

Reinaldo e Romero converteram antes de Edenilson isolar. André Ramalho bateu com categoria e deixou o Corinthians na frente.

Cristaldo parou em Hugo Souza e Giovane deslocou Marchesín para aumentar a vantagem do Timão. O Corinthians concluiu a classificação com Pavon chutando para longe.

Muito suor, pouca inspiração

O primeiro tempo de Grêmio e Corinthians foi equilibrado. O Timão iniciou um pouco melhor, depois viu o Tricolor oferecer mais perigo.

O Grêmio assustou o goleiro Hugo Souza com duas finalizações de Soteldo. Já o Corinthians obrigou Marchesín trabalhar em cabeceio de Romero.

Com três zagueiros e dois volantes, o Timão marcou como deu e teve dificuldade para contra-atacar. O Tricolor, sem centroavante, mostrou limitação para infiltrar na área.

Corinthians desperdiça chances

O Corinthians também iniciou melhor na etapa final. Logo aos 2 minutos, Pedro Henrique cabeceou para fora na pequena área e perdeu uma chance incrível.

O Grêmio equilibrou, mas manteve a dificuldade para criar chances. Aos 21, foi o Corinthians quem ficou novamente muito próximo de abrir o placar. Cacá chutou de fora da área e Marchesín fez grande defesa. No rebote, Rodrigo Ely bloqueou a finalização de Romero.

Nos acréscimos, Matheus Araújo parou em Marchesín após grande lançamento do Garro. 0 a 0.

Lances importantes

Por muito pouco. Aos 2 minutos do segundo tempo, Pedro Henrique cabeceou na pequena área para fora.

Quase outra vez. No minuto 21, Marchesín fez grande defesa em chute de Cacá. No rebote, Rodrigo Ely bloqueou Romero e salvou o Grêmio.

Nos acréscimos. Aos 47 minutos do segundo tempo, Garro lançou Matheus Araújo, que parou em Marchesín.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 x 0 CORINTHIANS

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 7 de agosto de 2024 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu De Araujo (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Público: 29.409

Cartões amarelos: Kannemann e Diego Costa (Grêmio) e Cacá, Matheuzinho, Charles e Gustavo Henrique (Corinthians)

Grêmio: Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann (Dodi); João Pedro (Edenilson), Villasanti, Carballo (Diego Costa), Cristaldo e Reinaldo; Soteldo e Pavon. Técnico: Renato Gaúcho

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu (Rodrigo Garro); Ryan, Charles (Matheus Araújo) e Igor Coronado (Breno Bidon); Pedro Henrique (Giovane) e Romero. Técnico: Ramón Díaz