Footstats: Hugo se destaca na classificação do Corinthians sobre o Grêmio

O goleiro Hugo Souza foi o destaque do Corinthians contra o Grêmio nesta quarta-feira (7), de acordo com o site especializado Footstats. As equipes se enfrentaram pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Couto Pereira. O Timão avançou nos pênaltis.

As notas do Corinthians

Hugo Souza: 7,1

Matheuzinho: 5,7

Gustavo Henrique: 6,5

Félix Torres: 5,9

Cacá: 6,2

Matheus Bidu: 6,0

Ryan: 5,5

Charles: 6,2

Igor Coronado: 4,5

Pedro Henrique: 5,2

Romero: 4,8

(Breno Bidon): 5,3

(Giovane): 5,6

(André Ramalho): 5,0

(Matheus Araújo): 5,4

(Rodrigo Garro): 5,4

As notas do Grêmio:

Marchesín: 6,5

Rodrigo Ely: 6,7

Jemerson: 6,5

Kannemann: 5,2

João Pedro: 5,0

Villasanti: 4,7

Carballo: 5,0

Cristaldo: 5,5

Reinaldo: 5,0

Soteldo: 5,9

Pavon: 5,1

(Dodi): 5,2

(Diego Costa): 4.8

(Edenilson): 5,2