Fla sem tempo de treino copia fórmula que deu certo para dissecar Palmeiras

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo teve somente um treino completo para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no duelo de volta da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Para tentar repetir o que deu certo no 2 a 0 da ida, a comissão técnica aposta em muito estudo e vídeos do adversário para dissecar a equipe de Abel Ferreira.

O que aconteceu

O time estudou muito o Palmeiras antes do jogo no Maracanã. Desde a forma como iriam marcar até como fariam a saída de bola e qual seria a filosofia alviverde.

Esse quesito ajudou em vários momentos. Na saída de bola, por exemplo, o Fla conseguiu pressionar os defensores para criar a vantagem. Ao entender o jogo mais defensivo, o Rubro-negro se organizou melhor para sair em velocidade e fazer valer o tempo de posse de bola.

O vídeo novamente será uma solução para a preparação. O elenco se reapresentou na segunda-feira e teve somente uma atividade com o grupo completo antes de viajar para São Paulo. Na preparação e no pré-jogo, Tite explica e elucida as movimentações do adversário. Diante do pouco tempo em campo, o "treino de sala" foi uma arma novamente muito usada.

Sem tempo para treinar entre os jogos, essa tem sido a solução. Tanto para entender o adversário como para corrigir os erros de cada partida. O estudo e o conhecimento dos rivais são vistos como fundamentais para o trabalho da atual comissão técnica.

O tempo no sintético também é feito para ajudar na adaptação. O Fla faz um tempo de aquecimento no campo reduzido sintético à disposição no Ninho do Urubu para começar a se acostumar com a velocidade e as mudanças que terá pela frente. Depois, vai ao campo complementar a atividade.

No duelo de ida, o Fla teve o que considerou o melhor desempenho da temporada. Entender o que teria que ser feito ajudou nesse sentido. Com aplicação de todos os setores, a vantagem foi construída. Agora, o time tenta repetir a fórmula para a volta.

Resta saber se Tite vai "adivinhar" novamente as opções de Abel. A possibilidade de ter Estêvão de volta virou ponto de atenção. Sabendo que o alviverde deve se lançar para pressionar, o treinador reforçou o meio-campo e tentará fazer a transição rápida funcionar.

Histórico e artilheiro podem pesar contra placar que virou pesadelo. O Flamengo não perdeu nos últimos sete jogos no Allianz Parque e tem em Pedro uma esperança forte, já que o camisa 9 fez seis gols nas últimas 10 partidas. Ao lado do Fluminense, o clube paulista é a segunda maior vítima do artilheiro.

O 2 a 0 a favor já gerou pesadelos na Gávea. Por isso, o pensamento de pés no chão se tornou obrigação para buscar a vaga sem correr riscos. As memórias mais recentes contra Fluminense, no Carioca, e Olímpia, pela Libertadores, partidas em que o Fla abriu dois gols de diferença e perdeu na volta, ainda estão vivas.