Corinthians acerta empréstimo de zagueiro para o Ceará

O Corinthians acertou o empréstimo de João Pedro Tchoca para o Ceará. O zagueiro vai defender o Vozão, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, até o final da temporada.

Campeão da Copinha de 2024, Tchoca chegou ao Timão em 2019, na categoria sub-17. Na base, foi vítima de lesões graves no joelho e chegou a ficar fora de combate por mais de um ano. Após o título no começo deste ano, foi promovido para a equipe principal e fez sua estreia no Campeonato Paulista, em partida diante do Água Santa.

O zagueiro, contudo, nunca conseguiu se firmar e recebeu poucas oportunidades. Ele soma apenas duas partidas no time de cima.

Recentemente, a diretoria corintiana renovou o contrato de João Pedro Tchoca até 31 de dezembro de 2026. Com isso, a multa rescisória subiu para 100 milhões de euros (R$ 612 milhões).

A informação foi publicada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.