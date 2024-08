Como decisão contra o Fla é termômetro de força no Palmeiras para temporada

O Palmeiras entra em campo hoje, às 20h, contra o Flamengo, no Allianz Parque, com a dura missão de reverter o placar de 2 a 0 do jogo de ida para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. O objetivo é difícil, mas, para além do resultado, o Alviverde quer mostrar ao torcedor que tem força para a temporada.

O que aconteceu

Decisão contra o Flamengo é vista como chance de virar página da crise. O próprio técnico Abel Ferreira usou a palavra para explicar o momento ruim do Alviverde. A equipe não vence há quatro jogos, mas um jogo convincente contra o Fla — mesmo sem a classificação —, pode reaproximar o time da torcida em um momento decisivo do clube no ano.

Palmeiras terá sequência de jogos que pode mudar o ano após a volta contra o Fla. Neste fim de semana, o Alviverde volta a enfrentar o Flamengo no Maracanã, mas pelo Brasileirão. No meio da semana que vem, joga contra o Botafogo, pela ida das oitavas da Libertadores, e, no domingo seguinte (18), tem um clássico diante do São Paulo no Allianz Parque. Na quarta da próxima semana (21), a equipe recebe o Botafogo em casa.

Abel Ferreira tem como um dos principais objetivos da temporada levar o Palmeiras ao tricampeonato brasileiro consecutivo, que só aconteceu uma vez (na era dos pontos corridos) com o São Paulo em 2006, 2007 e 2008. Além disso, a equipe segue viva na Copa Libertadores — que como diz a própria torcida é uma "obsessão". Se a classificação não vier contra o Fla, o objetivo é pelo menos vencer e convencer para dar um gás para os próximos desafios.

Sem terra arrasada

Mesmo sem classificação, queda nas oitavas da Copa do Brasil não é vista como terra arrasada. O clube leva em consideração que o adversário é o Flamengo, com quem disputou títulos nos últimos anos, e o duelo é praticamente uma "final antecipada".

O Alviverde divulgou em sua previsão orçamentária do ano passado que contava com avanço até às quartas de final da Copa do Brasil, mas o duelo contra o Fla faz clube ser "tolerante". A classificação para as quartas da Copa do Brasil rende R$ 4,5 milhões e quem ficar pelo caminho deixa de ganhar esse bolada.

Palmeiras precisa quebrar tabu contra o Fla para avançar

Deyverson faz seu segundo gol no jogo entre Palmeiras e Flamengo Imagem: ALE CABRAL/AGIF

A última vez que o Palmeiras venceu o Flamengo no Allianz Parque foi em novembro de 2017, quando o Alviverde venceu o Rubro-negro por 2 a 0, com dois gols de Deyverson. Abel Ferreira nunca venceu o Fla jogando em casa. O Flamengo não perde no estádio palmeirense a sete jogos: são duas vitórias e cinco empates.