Com virada nos acréscimos, Palmeiras perde para o Fluminense no Brasileirão sub-20

O Palmeiras foi superado pelo Fluminense, nesta quarta-feira, por 2 a 1, pela 17ª rodada do Brasileirão sub-20, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém (RJ). Os cariocas buscaram a virada com gols aos 47 e 51 minutos do segundo tempo.

O Verdão é o líder do Brasileirão sub-20 e já garantiu classificação para a próxima fase. Com 38 pontos, o Alviverde vai a campo nas duas últimas rodadas buscando garantir a primeira colocação, já que ainda pode ser ultrapassado pelo Grêmio.

O Fluminense, por sua vez, ainda briga por uma vaga para a próxima fase, garantida aos oito primeiros. Com a vitória sobre os líderes, o tricolor carioca passou a somar 27 pontos em 17 jogos e ocupa a oitava colocação, com três pontos a mais do Santos, que está em nono.

A próxima partida do Fluminense é pelo Carioca sub-20, contra o Vasco. O confronto acontece no domingo, às 11h (de Brasília). O Palmeiras duela contra a Portuguesa Santista no Paulista sub-20, no sábado, às 15h.

A história contada em números! ? Celebrando a chegada dos 110 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras, jogaremos com números customizados que exaltam conquistas, personagens e símbolos do #MaiorCampeãoDoBrasil! ? ? https://t.co/BuSKmRbMJn#AvantiPalestra pic.twitter.com/WWVBxvycLz ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 7, 2024

O Jogo - Riquelme abriu o placar para o Palmeiras logo aos 18 minutos de partida. A equipe paulista, porém, ficou com um jogador a menos aos 45 minutos.

Os palmeirenses se seguraram por quase todo o segundo tempo, mas o Fluminense conseguiu a virada. Os mandantes empataram aos 47 e viraram aos 52, com gol de pênalti.