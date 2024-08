Com um a menos, Santos perde para o Botafogo e sai do G8 do Brasileiro sub-20

O Santos perdeu para o Botafogo nesta quarta-feira, por 3 a 2, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Brasileiro sub-20. Alejandro e Hyan marcaram os gols do Peixe, enquanto Rodrigo Guet, Kayke e Fabiano anotaram para o Fogão.

Com a derrota, o Santos saiu do G8 do torneio e caiu para nona colocação, com 24 pontos. A equipe viu o Fluminense a ultrapassar na tabela. Por sua vez, o Botafogo saiu da lanterna, foi a 15 unidades e ocupa agora a 18ª posição.

O sub-20 do Santos volta a campo neste sábado, contra o São Bento, pela última rodada da segunda fase do Paulista. O Botafogo encara o Nova Iguaçu, na mesma data, pelo Carioca da categoria.

Fora de casa, os #MeninosDaVila foram superados pelo Botafogo por 3 a 2. Os gols santistas foram marcados por Alejandro Villarreal e Hyan. ? Henrique Lima / BFR pic.twitter.com/9SusGV0MVl ? Santos FC (@SantosFC) August 7, 2024

O Santos se complicou logo aos 13 minutos. O goleiro Gustavo defendeu uma finalização do Botafogo com as mãos fora da área e recebeu vermelho direto, deixando o Peixe com um a menos.

Mesmo com um homem a menos, o Santos não se intimidou e abriu o placar aos 27 minutos. Miguelito fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Alejandro, que tocou de primeira para o fundo do gol botafoguense.

O Botafogo empatou oito minutos depois. Em cobrança de falta, Fabiano levantou a bola na área e encontrou Rodrigo Guet, que subiu mais alto que a defesa do Santos e tocou de cabeça para o gol.

Na reta final do primeiro tempo, aos 45 minutos, o árbitro deu pênalti para os donos da casa após a bola tocar na mão de Pedro Hyan. Kayke bateu forte no ângulo e virou o jogo para o Botafogo.

O Botafogo ampliou o marcador logo aos quatro minutos da etapa final. Rodrigo Guet cruzou a bola para Fabiano, que bateu de primeira e estufou as redes santistas.

O Santos chegou ao segundo gol aos 22 minutos. Em contra-ataque, Gabriel Bontempo lançou Hyan, que entrou na área e bateu cruzado no canto, descontando o placar para o Alvinegro Praiano.