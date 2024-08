Com um a menos, Botafogo perde do Bahia e cai nas oitavas da Copa do Brasil

O Bahia avançou para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Os baianos venceram por 1 a 0 o Botafogo, na Fonte Nova.

Após o empate por 1 a 1 no duelo de ida, o Bahia chegou a classificação com gol no fim, feito por Luciano Rodríguez. O Botafogo atuou todo segundo tempo com um jogador a menos após expulsão de Gregore, no fim da etapa inicial.

Agora, o Bahia espera seu adversário nas quartas de final, que sairá de sorteio da CBF.

?? CLASSIFICADO! Com gol de Lucho na Hora Raudinei, Esquadrão elimina Botafogo e avança para as quartas de final da Copa do Brasil: 1 a 0. Valeu, Nação! Domingo é Ba-Vi! #BBMP pic.twitter.com/LEGg0UAGXK ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 8, 2024

O jogo

O confronto começou movimentado. O Bahia teve chance de abrir o placar aos dois minutos quando Arias recebeu passe na área, mas preferiu tentar o cruzamento a chutar para o gol. A resposta do Botafogo veio em seguida. Luiz Henrique foi lançado, entrou na área e finalizou na rede pelo lado de fora.

O duelo seguiu equilibrado, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Botafogo voltou a ter chance de marcar aos 23 minutos. Igor Jesus foi lançado na área e cruzou para Luiz Henrique. Só que Marcos Felipe apareceu para desviar a bola e impedir a finalização do atacante carioca.

Na parte final, o equilíbrio da partida se manteve. No entanto, já nos acréscimos, o Botafogo ficou com um jogador a menos. O VAR chamou o árbitro em lance de entrada de Gregore em Arias e o volante recebeu o cartão vermelho. Assim, o confronto seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Bahia se lançou ao ataque e aproveitou a vantagem numérica. No entanto, o Botafogo teve a primeira chance, aos sete minutos. Igor Jesus recebeu passe na área, dominou no peito, mas foi atrapalhado na hora da finalização. Em seguida, em contra-ataque rápido, os alvinegros balançaram a rede com Mateo Ponte. Só que o gol foi anulado por impedimento do lateral.

O Bahia só conseguiu criar boa chance aos 13 minutos. Biel arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e obrigou John a grande defesa. Depois, Jean Lucas chutou da entrada da área com perigo.

O confronto seguiu muito movimentado. O Botafogo voltou a chegar com perigo aos 24 minutos, quando Luiz Henrique fez boa jogada, mas ninguém apareceu para finalizar seu cruzamento. A resposta do Bahia veio em seguida. Everton Ribeiro aproveitou cruzamento e deu de peito para Thaciano. Só que o goleiro fez grande defesa para impedir o gol.

O Bahia voltou a chegar com perigo aos 31 minutos. Após falta cobrada na área, Everaldo cabeceou, mas viu Bastos salvar os cariocas. Quando parecia que o jogo iria para os pênaltis, os donos da casa chegaram ao gol. Aos 41, Luciano Rodríguez recebeu passe na área e chutou cruzado, sem chance para John.

Nos minutos finais, o Botafogo esboçou uma pressão, mas pouco incomodou a zaga do Bahia. Assim, os donos da casa puderam comemorar o avanço na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA



BAHIA 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 7 de agosto de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Luciano Rodríguez (Bahia); Almada, Bastos e Alexander Barbosa (Botafogo)



Cartões vermelhos: Rafael Ratão (Bahia); Gregore (Botafogo)

GOL



BAHIA: Luciano Rodríguez, aos 41min do segundo tempo

BAHIA: Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre (Carlos de Pena), Cauly (Biel) e Everton Ribeiro; Everaldo e Thaciano (Luciano Rodríguez)



Técnico : Rogério Ceni

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte (Óscar Romero), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas (Allan), Jefferson Savarino (Tchê Tchê) e Thiago Almada (Danilo Barbosa); Luiz Henrique (Carlos Alberto) e Igor Jesus



Técnico: Artur Jorge