Com treino tático, São Paulo fecha preparação para enfrentar o Goiás

Nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Goiás, em partida válida pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, no Morumbis, o Tricolor Paulista abriu vantagem de 2 a 0 com gols de Luciano e Calleri.

Luis Zubeldía, treinador do São Paulo, comandou um treino com foco na parte tática. O argentino separou dois times de 11 jogadores para um coletivo com diversas pausas para ajustes de situações de jogo. Além disso, houve também repetições de jogadas de bola parada.

No gramado ao lado do CT, uma outra parte do elenco são-paulino realizou uma atividade com enfoque em fundamentos técnicos e finalizações.

Suspenso diante do Flamengo, na vitória por 1 a 0 pelo Brasileirão, o atacante Luciano está de volta de deve aparecer entre os titulares do São Paulo. Porém, o lateral direito Igor Vinícius (prevenção de lesão) e o meia Galoppo (dores no dorso do pé direito) não viajam. Assim, de fora do duelo, ambos atletas não viajam com a delegação para Goiânia.

O grupo são-paulino partiu para o aeroporto logo após a atividade e embarca durante a tarde para Goiânia no avião fretado da Sideral. O Tricolor, que venceu o jogo de ida por 2 a 0 no MorumBIS, entra em campo no Hailé Pinheiro às 20h de quinta-feira (08).

Assim, Rafinha deve entrar pelo setor direito e um provável 11 inicial escalado por Zubeldía tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri.

