Com Rodrigo Garro no banco, Corinthians está pronto para enfrentar o Grêmio; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Grêmio, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Couto Pereira. Para o duelo, o Timão tem como grande novidade a presença de Rodrigo Garro no banco de reservas, com Igor Coronado tendo chance como titular na armação das jogadas.

O técnico Ramón Diaz optou por outras mudanças, como a utilização de esquema com três zagueiros. Gustavo Henrique ganha oportunidade na zaga, Matheus Bidu ocupa a ala esquerda e Ryan fica com a vaga de Alex Santana. Pedro Henrique, destaque no empate por 1 a 1 com o Juventude, forma dupla de ataque com Romero.

Assim, o Timão está escalado com: Hugo Souza; Félix Torres, Cacá e Gustavo Henrique; Matheuzinho, Ryan, Charles, Igor Coronado e Matheus Bidu; Pedro Henrique e Romero.

Para a partida, o Corinthians tem desfalques importantes. O volante Alex Santana sentiu lesão no músculo posterior da coxa esquerda e o atacante Yuri Alberto se recupera de cirurgia para retirada da vesícula biliar. O meio-campista Raniele foi expulso no confronto de ida e também não consta na lista de relacionados.

Outros nomes também são ausências, como Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira, todos em recuperação de lesão grave no joelho. Romero, que cumpriu suspensão diante do Juventude no Brasileiro, retorna ao time.

Já o Grêmio está escalado com: Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Carballo, Villasanti e Reinaldo; Pavón, Cristaldo e Soteldo.

A bola rola às 21h30 (de Brasília) em Curitiba.