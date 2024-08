Com problemas físicos, Gil e JP Chermont desfalcam Santos contra o Paysandu

Nesta quarta-feira, o Santos informou que os atletas Gil e JP Chermont não viajam para o duelo contra o Paysandu, nesta sexta-feira, em Belém, pela 20ª rodada da Série B, por conta de problemas físicos.

Titular em 18 dos 19 jogos do Santos na Série B, Gil será preservado por Carille neste jogo. O defensor é o atleta com mais minutos (3048) e partidas (34) do Peixe na temporada.

JP Chermont, por sua vez, sofreu uma leve torção no tornozelo e também desfalca o Santos contra o Paysandu. O lateral foi titular nos últimos quatro compromissos do Alvinegro Praiano, tendo atuado os 90 minutos em três deles.

Para o lugar de Gil, Carille deve apostar em João Basso, principal zagueiro entre os reservas do elenco. Ele vai formar a dupla de zaga ao lado de Jair. Hayner e Rodrigo Ferreira disputam a vaga de Chermont.

Atualmente, o Santos se encontra na liderança da Série B, com 34 pontos. No entanto, um tropeço pode fazer com que a equipe perca a ponta, já que Novorizontino e Mirassol aparecem logo em seguida, com 33 e 32 pontos, respectivamente.