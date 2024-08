Com Hugo decisivo, Corinthians vence Grêmio nos pênaltis e vai às quartas da Copa do Brasil

O Corinthians se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. O Timão empatou por 0 a 0 com o Grêmio na noite desta quarta-feira, no Couto Pereira, mas venceu por 4 a 1 nos pênaltis. O goleiro Hugo foi o grande destaque do time no tempo normal e ainda defendeu uma penalidade.

O jogo foi muito disputado no Couto Pereira. Mandante, o Grêmio tomou iniciativa em grande parte do jogo, enquanto o Corinthians buscou as jogadas em velocidade. Nenhuma equipe foi efetiva e a eliminatória foi decidida nas penalidades máximas. Na ida, os times já haviam empatado por 0 a 0 na Neo Química Arena.

O adversário do Corinthians será definido por sorteio na sede da CBF. O Timão vai em busca de sua 4ª conquista do torneio.

Pelo Brasileirão, o Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. Já o Grêmio visita o Cuiabá, no mesmo dia, na Arena Pantanal.

O jogo

O primeiro tempo no Couto Pereira foi mais disputado do que jogado. O primeiro lance perigoso foi aos 28 minutos, em cobrança de falta de Soteldo que parou em defesa de Hugo Souza. Aos 31, novamente o goleiro corintiano trabalhou em finalização do ponta gremista.

Aos 35, o Corinthians respondeu com Ángel Romero. O atacante recebeu cruzamento na medida pelo lado direito e fez Marchesín trabalhar. Aos 39, foi a vez do Grêmio assustar com chute de Pavón que desviou em Gustavo Henrique e foi para fora.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, logo aos dois minutos, o Corinthians levou perigo com Pedro Henrique, que cabeceou com muito perigo após cobrança de escanteio. Aos 22, foi a vez de Cacá quase marcar para o Timão, dessa vez em finalização de fora da área para defesa de Marchesín.

Aos 33, após bonita jogada de Giovane pelo lado esquerdo, Romero dominou e chutou com a esquerda nas redes do lado de fora, reforçando o bom momento do Corinthians na partida.

Nos acréscimos, o Corinthians teve sua última chance com Matheus Araújo, que recebeu lançamento preciso de Rodrigo Garro, mas não conseguiu concluir para o gol, levando assim a eliminatória para as penalidades máximas.

Pênaltis

Reinaldo: gol



Romero: gol



Edenilson: para fora



André Ramalho: gol



Cristaldo: defesa de Hugo Souza



Giovane: gol



Pavón: para fora

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 0 (1) X (4 ) 0 CORINTHIANS

Data: 7 de agosto de 2024, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)



Cartões amarelos: Cacá, Charles, Matheuzinho e Gustavo Henrique (Corinthians); Kannemann e Diego Costa (Grêmio)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: nenhum

GRÊMIO: Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann (Diego Costa); João Pedro (Edenilson), Carballo (Dodi), Villasanti e Reinaldo; Pavón, Cristaldo e Soteldo



Técnico: Renato Gaúcho

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, Cacá e Gustavo Henrique; Matheuzinho, Ryan (André Ramalho), Charles (Matheus Araújo), Igor Coronado (Breno Bidon) e Matheus Bidu (Rodrigo Garro); Pedro Henrique (Giovane) e Romero



Técnico: Ramón Díaz