Painel com Minotauro discute investimentos no esporte; participe

Nesta quarta-feira (7), a Casa UOL Esporte sediará um painel sobre investimentos e busca de patrocínio durante a carreira profissional de um atleta. Com apresentação de Alicia Klein, o debate contará com ex-atletas contando como começaram a investir seu dinheiro e a importância da educação financeira em uma carreira curta.

O evento tem entrada gratuita e é aberto ao público, que poderá interagir com convidados do painel e nomes do UOL Esporte.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Astro do MMA e embaixador do UFC no Brasil, Rodrigo Minotauro falará sobre seus grandes investimentos e do papel do Instituto Irmãos Nogueira em preparar atletas profissionais e amadores para lidar com questões financeiras.

Vencedor de quatro medalhas panamericanas, o ex-esgrimista Renzo Agresta falará sobre a busca de um atleta profissional por patrocínio e os custos que cercam a vida de um esportista de alto rendimento.

Medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a ex-judoca Mariana Silva contará sobre sua nova vida como assessora de investimentos.

PARTICIPE

Os painéis da Casa UOL Esporte acontecem de segunda a quinta-feira, às 18. As ativações na Octavio House, em São Paulo e têm entrada gratuita.

Onde: Octavio House, Av. Brig. Faria Lima, 2996.

Quando: de 27 de julho a 11 de agosto.

Entrada gratuita

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

PAINÉIS ANTERIORES: