Brasileiros caem na qualificatória e não vão às finais do salto em altura e lançamento de dardo

O brasileiro Fernando Ferreira está eliminado do salto em altura nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta quarta-feira, o atleta não conseguiu ultrapassar a marca de 2.24m e se despede da competição.

Fernando integrou o Grupo B da prova qualificatória, disputada no Stade de France. Ele conseguiu passar dos 2.15m e dos 2.20m de primeira, mas errou as três tentativas nos 2.24m.

Sendo assim, o brasileiro está fora da final da modalidade. A decisão está marcada para este sábado, a partir das 14h (de Brasília).

Jucilene cai na primeira fase do lançamento de dardo

As Olimpíadas acabaram cedo para a brasileira Jucilene de Lima. Ela disputou a prova classificatória do lançamento de dardo, mas também parou no meio do caminho.

A atleta acabou pisando na linha e queimou nas suas primeiras duas tentativas. Zerada, ela fez um lançamento mais conservador na terceira e última tentativa e registrou a marca de 57.56, que não foi suficiente para avançar à final.

Ela terminou no 14º lugar no Grupo A, sendo que apenas as 12 primeiras avançam de fase, e se despede dos Jogos de Paris. A decisão da modalidade ocorre no sábado, às 14h30.