Com um a mais, Bahia marca no fim e elimina o Botafogo da Copa do Brasil

O Bahia venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (7), na Arena Fonte Nova, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil.

O único gol do jogo saiu aos 41 minutos da segunda etapa com Luciano Rodríguez. Foi o primeiro gol do uruguaio com a camisa do Bahia e a nona assistência de Éverton Ribeiro na temporada.

O Botafogo ficou com um jogador a menos a partir dos minutos finais do primeiro tempo. Gregore subiu de cabeça e, em um movimento adicional, acertou a mão em Arias. O VAR recomendou a revisão e o volante acabou expulso.

No intervalo, os cariocas voltaram com Danilo Barbosa na vaga de Thiago Almada para recompor a parte defensiva e apostaram nos contra-ataques. A estratégia ia funcionando até o final da partida, quando o Bahia conseguiu furar o bloqueio.

Luiz Henrique e Savarino, responsáveis pelas principais chances criadas pelo Botafogo, foram substituídos na metade da segunda etapa quando o placar ainda era de 0 a 0. Sem a dupla, o Bota caiu de produção e apenas se defendeu do clube baiano.

O adversário das quartas de final será definido via sorteio. Ainda não há data marcada.

Lances Importantes

Salva, Marcos Felipe! Aos 24, Thiago Almada inverteu bela bola de três dedos para Savarino dentro da área. Ele chegou cruzando bola perfeita para Luiz Henrique abrir o placar, mas Marcos Felipe se antecipou e deu um leve tapa na bola para tirar dos pés do atacante.

De novo, Marcos Felipe! Aos 33, Cuiabano chegou pela esquerda e levantou bola precisa na segunda trave para Igor Jesus chegar sozinho, mas novamente Marcos Felipe saiu do gol e fez uma bonita ponte para tocar na bola e jogar em escanteio.

Perdeu! Aos sete do segundo tempo, o Botafogo fez boa trama pela direita e a bola chegou para Savarino. Mais uma vez o camisa 10 achou ótimo cruzamento para deixar Igor Jesus sozinho na marca do pênalti. O centroavante matou no peito, mas na hora de finalizar errou o alvo por muito ao ser pressionado por Éverton Ribeiro voltando para recompor.

John! Na primeira chance do Bahia no jogo, Biel arriscou da entrada da área aos 13 minutos, e John foi no alto praticar boa defesa.

Perdeu! Em mais uma chegada do Bahia, aos 26, Biel encontrou Éverton Ribeiro sozinho na segunda trave e o camisa 10 ajeitou de peito para a entrada de Thaciano sozinho pelo centro da pequena área. O meia tocou de leve na bola e parou na boa saída de John do gol.

1x0. Aos 41, Éverton Ribeiro dominou pela direita e descolocou passe para a ultrapassagem de Lucho Rodríguez. O uruguaio chegou batendo cruzado para vencer John.

Ficha Técnica

Bahia 1 x 0 Botafogo

Copa do Brasil - Oitavas de final

Data: 07/08/2024 (quarta-feira)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA

Horário: 19h (de Brasília)

Amarelos: Thiago Almada e Alexander Barboza; Caio Alexandre, Luciano Rodríguez e Éverton Ribeiro

Vermelho: Gregore; Rafael Ratão

Gols: Luciano Rodríguez (41'/2T)

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre (Carlos De Pena), Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly (Biel), Thaciano (Luciano Rodríguez) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Botafogo: John; Mateo Ponte (Óscar Romero), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Thiago Almada (Danilo Barbosa); Savarino (Tchê Tchê), Luiz Henrique (Carlos Alberto) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge