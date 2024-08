Atlético não dá espaço para zebra, bate CRB com facilidade e vai às quartas

O Atlético não deu chances ao CRB, venceu com autoridade por 3 a 0 e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. A partida aconteceu na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Guilherme Arana marcou o primeiro, Saravia fez dois e Zaracho fechou a conta. O resultado agregado ficou em 5 a 2 para o Atlético.

Os confrontos da próxima fase ainda serão sorteados. Pelo Brasileirão, o Galo tem pela frente o clássico contra o Cruzeiro, no sábado (10).

Como foi o jogo

Nova postura. Depois do susto no jogo de ida ao começar perdendo por 2 a 0, o Galo alvinegro fez valer o mando de campo para dessa vez impor o ritmo logo no primeiro minuto. O Atlético já começou com duas chances claras desperdiçadas, mas o ataque engrenou rápido e buscou dois gols ainda na etapa inicial.

Preocupação. Guilherme Arana se destacou como o principal jogador do Atlético, marcando o primeiro gol do jogo e dando a assistência para Saravia no segundo. Aos 10 minutos do segundo tempo, o lateral sentiu dores no joelho e pediu para ser substituído.

Classificação tranquila. O cenário continuou o mesmo e o Galo só confirmou a vitória. Mesmo com o time encaixado, Gabriel Milito gastou todas as substituições e os reservas mantiveram o jogo acelerado. Palacios saiu do banco para dar a assistência do terceiro gol do Atlético, o segundo de Saravia no jogo.

Lances de destaque

1x0. Otávio, na intermediária, lançou em profundidade entre zagueiros do CRB. Arana infiltrou a área pelo lado esquerdo para atacar e chutou rasteiro, tirando do goleiro, direto para o gol.

2x0. Scarpa cobrou falta para o lado, buscando Arana. O lateral cruzou para a área com perfeição e Saravia apareceu para cabecear firme para baixo, aumentando o placar.

3x0. Após escanteio curto, Palacios cruzou pela direita e Saravia apareceu de novo para desviar de cabeça. A bola desviou no zagueiro Falcão e entrou, mas a arbitragem confirmou o gol para o argentino.

Impedido. Bruno Fuchs lançou da intermediária e a bola encontrou Zaracho, que chutou colocado para fazer o quarto gol do Galo. O lance foi anulado no VAR por posição irregular.

Ficha Técnica

Atlético-MG 3 x 0 CRB

Data e horário: 7 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartões amarelos: Fabio Henrique (do banco), Matheus Albino (CRB)

Gols: Guilherme Arana (16'/1ºT), Saravia (24'/1ºT e 17'/2ºT)

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Bruno Fuchs, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Rubens); Otávio (Vargas), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Palacios) e Bernard (Igor Gomes); Paulinho (Zaracho) e Cadu. Técnico: Gabriel Milito.

CRB: Matheus Albino; Hereda (Matheus Ribeiro), Saimon, Wanderson e Ryan; Falcão (Lucas Kallyel), João Pedro, Rômulo (Chay) e Gegê; Léo Pereira (Mike) e Anselmo Ramon (João Neto). Técnico: Daniel Paulista.