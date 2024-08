Atlético de Madrid goleia time de Hong Kong em amistoso de pré-temporada

Nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid goleou o Kitchee Sc, de Hong Kong, por 6 a 1, em amistoso de pré-temporada no Hong Kong Stadium.

Os gols do clube espanhol foram marcados por Alexander Sorloth (2), Carlos Martín, Ngan Cheuk Pan (contra), Adrán Nino e Thomas Lemar. Sherzord Temirov descontou para os mandantes.

¡Victoria en Hong Kong en un nuevo test de pretemporada! ???#AúpaAtleti | #KitcheeAtleti pic.twitter.com/76OdiMTdsL ? Atlético de Madrid (@Atleti) August 7, 2024

Samuel Lino, do Atlético de Madrid, era o único representante do Brasil na partida. Juninho, do Kitchee SC, até nasceu no Brasil, mas joga pela seleção de Hong Kong.

Este foi o terceiro amistoso disputado pelo Atlético de Madrid nesta pré-temporada. Antes, venceu o Getafe e o Numancia (nos pênaltis), ambos da Espanha.

O último compromisso do time comandado por Diego Simeone nesta pré-temporada será no próximo domingo, às 10h (de Brasília), diante da Juventus. O palco do jogo será na arena Nya Ullevi, na Suécia.