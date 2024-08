Athletico volta a ganhar do Bragantino e confirma vaga nas quartas da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Athletico venceu o Bragantino por 3 a 2 no Estádio Nabi Adi Chedid, em Bragança Paulista. Os gols do triunfo foram marcados por Agustín Canobbio, Mastriani e Fernandinho, enquanto Thiago Borbas (2) descontou.

Deste modo, o Furacão, que já havia vencido o Massa Bruta na ida, em Curitiba, por 2 a 0, eliminou o time paulista e confirmou a classificação às quartas de final da competição. Agora, aguarda o sorteio para conhecer seu adversário.

O Athletico retorna aos gramados no próximo domingo, diante do Internacional, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. O Bragantino, pela mesma competição, encara o Corinthians, no sábado. A partida acontece a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os gols

O Athletico-PR abriu o placar aos 19 minutos da etapa inicial, com Canobbio. O atleta recebeu de Cuello e finalizou na saída de Cleiton.

Já aos 17 da etapa final, Cuello puxou o contra-ataque e soltou em Gabriel. O atleta, então, viu Mastriani na área e tocou no centroavante uruguaio, que não desperdiçou.

O terceiro do Furacão saiu aos 29, com Fernandinho, que converteu a cobrança de pênalti.

O Bragantino começou uma reação com Thiago Borbas aos 42. O atleta apareceu na segunda trave e concluiu para as redes.

O atleta marcou o segundo aos 45. Depois do cruzamento de Pedrinho, Léo Linck saiu mal do gol e deixou aberto para Borbas concluir.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 3 ATHLETICO-PR

Local: Estádio Nabi Adi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 07 de julho de 2024, quarta-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Eduardo Goncalves Da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

GOLS: Agustín Canobbio, aos 19? do 1ºT, Mastriani, aos 17? do 2ºT, e Fernandinho, aos 29? do 2ºT (Athletico-PR); Thiago Borbas, aos 42 do 2ºT, e aos 45? do 2ºT

Cartões amarelos: Luan Cândido, aos 2? do 2ºT, Helinho, aos 6? do 2ºT , Eric Ramires, aos 27? do 2ºT, Thiago Borbas, aos 32? do 2ºT, e Lucas Ferrugem, aos 34? do 2ºT (RB Bragantino); Tomás Cuello, aos 17? do 1ºT; Thiago Heleno, aos 38? do 1ºT (Athletico-PR)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes (Sasha), Lucas Cunha e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Jadsom (Eric dos Santos) e Lincoln; Helinho (Vitinho), Mosquera (Vinicius) e Thiago Borbas

Técnico: Pedro Caixinha

ATHLETICO-PR: Léo Linck; Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Madson), Tomás Cuello, Christian (Gamarra), Fernandinho e Canobbio; Bruno Zapelli (Gabriel) e Gonzalo Mastriani (Pablo)

Técnico: Martin Varini