Arthur Elias cita orgulho por classificação da Seleção feminina à final olímpica

A Seleção Brasileira feminina de futebol confirmou a grande campanha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com a conquista da vaga à final. E a vitória na semifinal foi muito celebrada, já que a equipe superou simplesmente a campeã mundial Espanha com um placar sem deixar dúvidas: 4 a 2.

"Muito orgulho dessas jogadores terem feito um jogo desse nível e acreditado muito no que a gente propõe. Estamos muito unidos e mostrando a capacidade que o futebol feminino brasileiro tem e de que eu nunca duvidei", disse o técnico Arthur Elias.

Para muitos, o desempenho brasileiro em Paris pode ser surpreendente. Menos para Arthur Elias. "Sempre falei, desde que eu assumi a Seleção Brasileira, externamente, que íamos competir e disputar com todos e colocar o Brasil no patamar que merece. Mas, para o grupo, eu sempre falei que a gente ia ser campeão olímpico ou da Copa do Mundo", afirmou.

Além do talento em campo, o Brasil mostrou que conta com um elenco uniforme, já que superou diversos problemas e desfalques nesta caminhada olímpica. "Quando você faz seis jogos em 16 dias, é preciso ter um trabalho que saiba manusear o elenco, para que elas cheguem em condição de fazer um jogo intenso, como foi a característica da Seleção sempre, e aprender com as dificuldades que se passam na competição e olhar sempre a solução e não o problema", comentou o treinador.

Agora, o último desafio do Brasil em Paris será a decisão diante dos Estados Unidos. Será a revanche da final olímpica de 2008, em que as norte-americanas saíram com o ouro.

"Encaro todos os adversários respeitando e estudando muito, sabendo que tem grandes jogadores do outro lado, a treinadora, para mim, é a melhor do mundo no momento. Dentro de campo é competir, acreditar na qualidade das nossas atletas, no que elas podem entregar. Temos uma unidade muito forte aqui e acredito muito que podemos ser campeões", alertou Arthur Elias.