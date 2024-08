Ana Paula vai à semi na canoagem, mas Vagner Souta e Mateus Nunes são eliminados

Isaquias Queiroz não foi o único brasileiro a competir nas provas de canoagem nesta quarta-feira. Ana Paula Vergutz participou das quartas de final do K1 500m e garantiu vaga na semifinal da categoria nas Olimpíadas de Paris.

A brasileira integrou a terceira bateria das quartas de final, no Estádio Náutico. Ele registrou um tempo de 1:56s09 e ficou só na quinta colocação da prova, mas avançou de fase.

A semifinal do K1 500m feminino ocorre já neste sábado, dia 10 de agosto, a partir das 5h30 (de Brasília). Ana Paula vai em busca de uma vaga na final, que será disputada no mesmo dia.

Vagner Souta e Mateus Nunes caem nas quartas

Outros dois canoístas brasileiros entraram nas águas parisienses nesta quarta, mas não repetiram o sucesso. Pelo K1 1000m, Vagner Souta competiu nas quartas de final e acabou sendo eliminado.

O atleta ficou muito abaixo dos dois primeiros colocados da prova e concluiu a corrida na sexta posição, em 3:50s72. Ele, portanto, não participará da semifinal, marcada para sábado, às 6h10.

Mateus Nunes, por sua vez, disputou as quartas de final do C1 1000m, mesma categoria de Isaquias. O brasileiro fez uma ótima largada, mas perdeu força na segunda metade da prova e ficou no último lugar da bateria, com um tempo de 4:08s50, e não avançou à semi.

A próxima fase do C1 1000m não terá Mateus Nunes, mas contará com o brasileiro Isaquias Queiroz. A prova ocorre nesta sexta-feira, às 6h30. Se o brasileiro passar, disputa a final, que será realizada no mesmo dia, às 8h40.