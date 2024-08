Ana Patrícia e Duda tomam susto no começo, mas avançam à semifinal do vôlei de praia das Olímpiadas

Nesta quarta-feira, as brasileiras Ana Patrícia e Duda venceram a dupla da Letônia, Tina Graudina e Samoilova, por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/10, e garantiram a classificação à semifinal do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris.

Na semifinal, as brasileiras enfrentarão a dupla australiana Mariafe Artacho e Taliqua Clancy. O confronto está marcado para esta quinta-feira, às 16h (de Brasília).

Na outra chave da semifinal, o duelo será entre as suíças Tanja Hueberli e Nina Brunner e as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson. O embate também será nesta quinta, mas às 12h.

O jogo

As brasileiras entraram um pouco apagadas e foram surpreendidas no início do primeiro set. Ana Patrícia e Duda começaram perdendo por 6 a 0, entretanto, rapidamente se recuperaram, viraram o placar e venceram por 21/16.

No segundo set, as brasileiras impuseram seu ritmo desde o começo e não encontraram muitas dificuldades para vencer a dupla da Letônia. O resultado do set foi de 21 a 10.