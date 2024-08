Alertado pelo VAR, Daronco vê gesto obsceno de Abel e decide expulsar técnico do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira foi expulso durante o segundo tempo do jogo entre Palmeiras e Flamengo, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. O árbitro Anderson Daronco, após ser alertado pelo VAR, identificou que o treinador palmeirense fez um gesto obsceno ao reclamar de uma marcação da arbitragem.

Daronco entendeu que Abel colocou as mãos na parte íntima em modo de protesto contra uma tomada de decisão do juiz. Assim que Anderson tomou a decisão de expulsá-lo, o técnico do alviverde se retirou para o vestiário do Allianz.

Minutos antes, houve uma discussão entre João Martins, auxiliar de Abel, e Tite, técnico do Flamengo. Ambos foram advertidos com cartão amarelo.

Na ida, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Maracanã. O Alviverde busca a remontada em seus domínios, no Allianz Parque.