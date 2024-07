Veja características e como joga Marcos Antônio, novo reforço do São Paulo

Na última terça-feira, o São Paulo anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada. Trata-se de Marcos Antônio, meio-campista que chega com a missão de repor a ausência de Alisson, lesionado.

O jogador pertence à Lazio, da Itália, e assinou por empréstimo até o meio de 2025, com opção de compra. Tendo em vista a quantidade de desfalques de Luis Zubeldía neste setor, a tendência é que Marcos vire titular do time.

Com passagens pela Seleção Brasileira de base e experiência até na Liga dos Campeões, Marcos Antônio faz com que os torcedores do São Paulo nutram boas expectativas do jogador. Mas, afinal de contas, como ele joga? A reportagem foi atrás e descobriu como o atleta pode contribuir com o Tricolor.

A Gazeta Esportiva ouviu o analista tático Henrique Mathias, de 28 anos, dono da página Jogo Direto no X (antigo Twitter). Ele acompanhou Marcos Antônio durante a passagem do jogador pela Europa e esmiuçou as características do atleta, além de explicar como ele pode se encaixar no São Paulo.

Henrique enxerga Marcos Antônio como um meio-campista "organizador", de muita técnica. Ele ainda pode oferecer dinâmica à equipe e lembra Alisson em alguns aspectos.

"Ele é um meia organizador, semelhante à Alisson e Pablo Maia em tipo de função. Jogou pouco nas últimas temporadas, por Lazio e PAOK, mas quando esteve em campo foi bem e sempre como um organizador, seja na esquerda, seu lado favorito, ou na direita", afirmou Henrique.

"Jogador muito técnico, de bom passe, bastante dinâmico e com boa agressividade sem a bola. Consegue oferecer muita dinâmica à equipe, tocando, passando e aproximando. Lembra demais o Alisson nesse quesito. Outro ponto é que costuma tomar boas decisões com a bola nos pés", acrescentou.

O analista acredita que o meio-campista deve ter facilidade de se encaixar no São Paulo e pode vir a ganhar destaque no futebol brasileiro. Isso, porém, não quer dizer que ele não possua defeitos e pontos a melhorar.

"Sem a bola, não gosto da leitura defensiva, tende a se perder no posicionamento. Outro ponto é como salta para pressionar em momentos pouco adequados. Com a bola nos pés, falta capacidade de finalização e maior confiança para girar para o lado esquerdo quando pressionado", analisou Henrique.

Quando Marcos Antônio poderá estrear pelo São Paulo?

O atleta de 24 anos já treinou no CT da Barra Funda e teve os seus primeiros contatos com o elenco. Porém, ele ainda não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, por isso, não pôde ser relacionado para a partida contra o Botafogo, na última quarta-feira. Ele assistiu ao jogo no Morumbis.

O meia ainda precisa ser regularizado para ser liberado a entrar em campo, mas, ainda que isso aconteça até o fim da semana, a tendência é que ele seja relacionado pela primeira vez no embate com o Goiás, na próxima terça-feira, pela Copa do Brasil.

Marcos Antônio também era pretendido pelo Flamengo, mas o São Paulo foi mais rápido e atravessou o clube rubro-negro. A contratação de um volante tornou-se prioridade após a grave lesão de Alisson, somada à ausência de Pablo Maia, também machucado.

Neste momento, o técnico Luis Zubeldía conta com apenas duas opções para o setor: Luiz Gustavo e Bobadilla.

Além disso, ele pode utilizar os garotos da base, Negrucci e Iba Ly, ou improvisar Nestor, Galoppo ou Michel Araujo. Liziero, que voltou recentemente de empréstimo, também é uma alternativa para a função.

Quem é Marcos Antônio?

Marcos Antônio foi revelado nas categorias de base do Athletico-PR, mas transferiu-se ao futebol português antes de estrear como profissional. Ele atuou no Estoril Praia até 2019, quando foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O volante defendeu a equipe ucraniana por cinco temporadas. Ao todo, foram 102 partidas disputadas, com oito gols e cinco assistências. Em 2022 ele foi contratado pela Lazio, onde participou de só 22 jogos. Ele estava emprestado ao PAOK, da Grécia, onde realizou 17 partidas.