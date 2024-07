Raphael Veiga recebe terceiro cartão amarelo e vira desfalque no Palmeiras para jogo contra o Vitória

O meio-campista Raphael Veiga será desfalque do Palmeiras no próximo sábado, quando o Verdão enfrenta o Vitória, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

Veiga foi advertido aos 42 minutos do primeiro tempo do jogo depois de falta em cima de Jhon Arias. O camisa 23 do Verdão foi substituído no intervalo e deu lugar a Richard Ríos.

As opções de Abel Ferreira para substituir Veiga são Mauricio e Rômulo. O treinador, aliás, retorna à beira do gramado para comandar o Verdão diante do Vitória. O português cumpriu suspensão no Rio de Janeiro, e João Martins foi quem orientou a equipe.

Ele se junta ao restante dos desfalques do Verdão, que são: o zagueiro Murilo (entorse no tornozelo direito), os laterais Mayke (edema na coxa direita) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), e os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Estêvão (torções no joelho e tornozelo esquerdos).

Portanto, sem Veiga à disposição, o Palmeiras enfrenta o Vitória, no Allianz Parque, às 19 horas (de Brasília), de sábado. O Alviverde encerrou o primeiro turno do Brasileirão na terceira posição, com 37 pontos somados, atrás de Botafogo (40) e Flamengo (37).