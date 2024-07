Próximo adversário do Santos, CRB venceu os últimos três jogos que disputou na Série B

Líder isolado, o Santos tem mais um compromisso pela Série B no próximo domingo, pela 18ª rodada, contra o CRB. O adversário do Peixe vive bom momento e venceu os últimos três jogos que disputou na Segunda Divisão.

O CRB venceu o Coritiba, por 2 a 1, o Botafogo-SP, por 4 a 1, e o Ituano, por 1 a 0. Além disso, a equipe possui apenas uma derrota - para o Mirassol, por 1 a 0 - nos últimos sete jogos que disputou no torneio.

Apesar do bom momento, o time alagoano é apenas o 12º colocado na tabela, com 22 pontos conquistados. O CRB não teve um bom início na competição, tendo vivido momentos de instabilidade durante o primeiro turno.

QUE SEMANA PRO NOSSO GALO DE CAMPINA! ? Vamos por mais, Nação! ??????? pic.twitter.com/sSFdeMcBbk ? CRB ??????? (@CRBoficial) July 21, 2024

Após as três vitórias consecutivas, o CRB, que chegou a ocupar a 16ª posição, respirou na briga contra o rebaixamento, dobrou o número de triunfos e se permitiu a sonhar até com um possível acesso à elite do futebol brasileiro. O time está a apenas cinco pontos de distância do Novorizontino - quarto colocado.

Antes de enfrentar o Santos, a equipe nordestina tem compromisso marcado contra o Goiás, nesta quinta-feira, pela 17ª rodada da Série B.

O Santos, assim como o CRB, também vive grande fase na temporada. A equipe, líder da competição com 32 pontos, não sabe o que é perder há quatro jogos e vem de grande vitória contra o Coritiba, por 4 a 0.

O duelo está marcado para acontecer às 18h30 (de Brasília) do próximo domingo. O palco da partida será o Estádio rei Pelé, localizado em Maceió, capital do Alagoas.