Gustavo Gómez pede atenção aos detalhes no Palmeiras e elogia Thiago Silva

Do UOL, no Rio de Janeiro

Acho que fizemos um bom jogo. Os detalhes decidiram. O futebol é isso". Foi assim que Gustavo Gómez começou a definir a derrota do Palmeiras para o Fluminense no Maracanã. O zagueiro pediu mais atenção e admitiu que o 1 a 0 no Brasileirão foi dolorido.

Internamente sabemos que estamos pensando no próximo jogo sempre. Tem que ser assim porque todo o jogo é importante. Hoje perdemos, dói muito temos que aprender porque em jogos assim contra um time bom os detalhes fazem a diferença. Gustavo Gómez

Um dos personagens do jogo foi Thiago Silva. De zagueiro para zagueiro, Gómez elogiou o jogador do Fluminense nesse retorno ao Brasil.

É bom, não só para nós, mas para o futebol brasileiro. Só desfrutar.

O Palmeiras volta a entrar em campo no sábado. O time tem o retorno de Abel Ferreira para enfrentar o Vitória, em casa.

Os detalhes fazem muita diferença. Tínhamos controle da partida, levamos um contra-ataque. Agora é descansar e preparar para o próximo jogo, aprender com os erros que cometemos.

Alguns jogadores deixaram o estádio mais abatidos. A presidente Leila Pereira esteve no Maracanã e foi simpática com quem encontrou, atendendo torcedores do Fluminense.