Dono do melhor ataque da Série B, Santos não marcou gol em apenas três jogos

O Santos marcou 28 gols em 17 partidas que disputou na Série B. Estes números colocam o Peixe como dono do melhor ataque, que não costuma falhar na competição. Isso porque o Alvinegro Praiano não balançou as redes em apenas três jogos.

A equipe do técnico Fábio Carille passou em branco nas derrotas para Amazonas e Operário, ambas por 1 a 0, e no empate sem gols contra o Mirassol, no que foi o penúltimo jogo da equipe. Fora estas ocasiões, em todas as demais 14 partidas o Peixe furou as defesas adversárias.

Até mesmo nas outras três derrotas, sofridas para Novorizontino (3 a 1), Botafogo-SP (2 a 1) e América-SP (2 a 1), o Santos deixou uma bola na rede.

Em seu último compromisso, o Santos goleou o Coritiba por 4 a 0, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro. Giuliano, Guilherme, Furch e Pedrinho anotaram os gols santistas. A goleada foi a segunda do Peixe, que já havia vencido o Brusque pelo mesmo placar, na sexta rodada da Série B.

Registros do treino de hoje! ???? pic.twitter.com/crAMY6jfEv ? Santos FC (@SantosFC) July 24, 2024

Os bons números ofensivos vão na contra-mão do estilo de jogo pregado por Carille, conhecido por ser um treinador que prioriza o resultado e a parte defensiva em seus trabalhos. No entanto, o técnico tem conseguido conciliar as duas coisas nesta temporada.

Esta não é a primeira vez que o Santos de Carille mostra consistência ofensiva. No Paulistão, competição na qual foi vice-campeão, o Peixe marcou 22 gols e ficou com o segundo melhor ataque, atrás apenas do campeão Palmeiras, que anotou 28 tentos.

Na linha de frente da artilharia santista, estão Guilherme e Giuliano, ambos com sete gols marcados. Furch e Willian Bigode seguem logo atrás com seis tentos cada.

O Santos busca ampliar os bons números ofensivos na Série B no próximo domingo, quando enfrenta o CRB, pela 18ª rodada. A bola rola no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, a partir das 18h30 (de Brasília).