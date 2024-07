Corinthians conta com venda de Wesley em breve; veja detalhes

O Corinthians conta com a venda do ponta Wesley nesta janela de transferências. O jovem de apenas 19 anos é o ativo mais importante do clube no momento e segue sendo alvo de sondagens do mercado do exterior.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians aceita negociar Wesley por menos do que inicialmente estipulava. No final de abril, quando o atleta estava em alta, o clube trabalhou com propostas na casa dos 25 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões na cotação da época).

Um dos clubes interessados em Wesley é o Fenerbahçe, da Turquia. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL Esporte e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Timão está aberto a ouvir propostas pelo jogador e trabalha no mercado da bola para reforçar o setor das pontas, também pensando na saída de Wesley. O equatoriano Gonzalo Plata e o uruguaio Brian Rodriguez estão na mira do do clube.

Wesley fez bom Campeonato Paulista e empolgou nas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, mas caiu de rendimento. O jovem não participa de gol com a camisa do Corinthians há mais de dois meses.

Na revisão orçamentária do Corinthians para a temporada de 2024, está registrado que a diretoria pretende arrecadar R$ 133,3 milhões com venda de jogadores. Apenas no balanço financeiro de janeiro, o clube obteve receita de R$ 108 milhões, valor impulsionado com a venda de Gabriel Moscardo ao Paris Saint-Germain.

O Corinthians possui 70% dos direitos econômicos de Wesley. Seu contrato com o clube é válido até agosto de 2027.

Na temporada atual, o garoto possui 40 jogos (33 como titular), com cinco gols e duas assistências.