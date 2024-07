Auxiliar diz o que São Paulo pode melhorar após melhor primeiro turno no Brasileiro desde 2020

O São Paulo ficou no empate com o Botafogo nesta quarta-feira, no Morumbis, e terminou o primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro fora do G4. No entanto, o time de Luis Zubeldía garantiu outro feito importante.

Antes mesmo de entrar em campo, ou seja, independente do resultado da partida, o São Paulo há havia assegurado a melhor campanha em um primeiro turno de Brasileirão desde 2020, quando faturou o título de "campeão simbólico" da primeira etapa da competição, sob o comando de Fernando Diniz, com 37 pontos.

Na atual temporada, a equipe tricolor somou 32 pontos nas primeiras 19 rodadas da competição. O time obteve nove vitórias, além de cinco empates e cinco derrotas - 56% de aproveitamento - e ocupa o sexto lugar da tabela.

O São Paulo ficou bem abaixo destes números nos anos anteriores. Em 2023, por exemplo, a equipe conseguiu só 27 pontos no primeiro turno do Brasileirão. Em 2022, foram 26. Já em 2021, o time havia somado apenas 23 pontos ao término das primeiras 19 rodadas.

A campanha positiva desta edição, entretanto, não muda o fato de que o Tricolor ainda tem pontos a melhorar, como apontou o auxiliar de Luis Zubeldía, Maxi Cuberas.

"Fizemos boas partidas. Hoje poderíamos ter conquistado os três pontos. Fazer tudo o que fizemos e ficar só com um ponto é um golpe. Temos que ser mais contundentes para seguir na parte de cima. Vai começar uma etapa dura, pois chega a Copa do Brasil e a Libertadores. Serão partidas difíceis, um desafio para todos. Vamos trabalhar jogo a jogo", disse o auxiliar em entrevista coletiva.

O próximo compromisso do São Paulo está agendado para sábado. A equipe tricolor enfrentará o Fortaleza, na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão.