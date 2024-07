Ana Luiza Caetano, do tiro com arco, estreia nas Olímpiadas com recorde pessoal

Primeira representante do Brasil a competir nos Jogos Olímpicos, Ana Luiza Caetano, do tiro com arco, fez a melhor marca de sua carreira na fase de ranqueamento da modalidade em Paris. Com 660 pontos, a carioca terminou na 19ª posição entre 64 atletas. Na próxima fase, ela irá enfrentar a eslovena Zana Pintaric, que ficou na 46ª colocação.

"Foi uma prova muito intensa e puxada mentalmente. É a parte mais longa do tiro com arco, não é a minha prova preferida, eu gosto mais dos combates. Eu estava ali tentando trazer um pouco dessa energia e dessa dinâmica dos combates ao atirar três flechas, depois mais três para estabelecer um ritmo. Deu certo, foi bom. Consegui aproveitar e ser feliz", pontuou Ana Luiza.

Em um dos rounds, Ana Luiza acertou todas as flechas na pontuação 10, a maior possível em um tiro. A fase de ranqueamento da modalidade funciona com 12 rounds com seis tiros para cada atleta, totalizando 72 flechas. O objetivo é somar a maior quantidade de pontos, para ficar numa posição alta na classificação e assim, enfrentar um adversário pior ranqueado.

A prova classificatória desta edição dos Jogos já entrou para a história. A coreana Sihyeon Lim, de 21 anos, quebrou o recorde mundial e olímpico da modalidade, ao terminar na primeira posição com 694 pontos.

Ana Luiza Caetano enfrenta a eslovena Zana Pintaric na próxima terça-feira, por volta das 7h30 (de Brasília). A carioca também participará da categoria mista, com o brasileiro Marcus Vinícius D'Almeida.