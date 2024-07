Zagueiros do Palmeiras são únicos que se salvam em derrota; veja notas

Do UOL, em São Paulo (SP)

Os zagueiros Gustavo Gómez e Vitor Reis foram os únicos jogadores do Palmeiras que receberam nota acima de seis do Footstats pela atuação na derrota para o Fluminense, nesta quarta-feira (24), no Maracanã, pelo Brasileirão. A equipe comandada pelo auxiliar João Martins teve um desempenho muito abaixo.

Veja as notas