Dupla sai do banco, tira Flamengo do sufoco e garante triunfo sobre Vitória

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 nesta quarta (24). A partida aconteceu no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arrascaeta marcou no primeiro tempo, e Everaldo empatou para o Vitória. Carlinhos deixou os cariocas na frente com assistência de Gabigol. Ambos saiíram do banco no segundo tempo.

O Fla é o 2º colocado na tabela, com 37 pontos. O Vitória é o 17º, primeiro na zona de rebaixamento, com 15.

O próximo compromisso dos cariocas é contra o Atlético-GO, no domingo (28). O Leão da Barra joga contra o Palmeiras no sábado (27).

Como foi o jogo

Início morno para o espectador. As equipes rubro-negras demoraram para criar grandes lances na primeira etapa. O Vitória, que é a equipe que mais tomou gols no campeonato, armou uma defesa bem fechada e dificultou a vida dos flamenguistas. Os donos da casa foram bem nos desarmes, mas tiveram dificuldade para chegar ao gol de Rossi quando recuperavam a posse de bola.

Flamengo aproveita espaço. O Vitória se soltou mais a partir de meia hora de jogo. Após duas finalizações dos mandantes, o espaço abriu no meio de campo e Arrascaeta ficou livre para jogar. Na primeira oportunidade que chegou na área com bola, o uruguaio abriu o marcador.

Substituições fazem efeito. O Fla até colocou a bola na rede de novo com Fabricio Bruno, mas o lance foi anulado por dois toques de Arrascaeta na cobrança de escanteio. Repetindo a fórmula do primeiro tempo, o Vitória voltou jogando fechado e tentou surpreender em contra-ataque. A estratégia do Vitória funcionou com dois jogadores que vieram do banco: Zé Hugo armou e deu assistência para Everaldo empatar. Após sofrer o empate, Tite colocou Gabigol e Carlinhos em jogo, que resolveram deixando o Flamengo na frente do placar de novo.

Lances de destaque

Escanteio com perigo. Aos 33 do primeiro tempo, Osvaldo cruzou fechado na primeira trave. A bola chegou em Lepo, que tentou o desvio para o gol e Rossi bloqueou. Willian Oliveira tentou pegar um rebote, mas a bola já estava na mão do goleiro.

0x1. Aos 38 minutos, Gerson achou passe para Arrascaeta que apareceu livre na esquerda. O uruguaio entrou na área, cortou para o meio e finalizou pro gol. A bola desviou em Wagner Leonardo e entrou.

Não valeu. Aos 7 minutos do segundo tempo, Arrascaeta escorregou na cobrança de escanteio e tocou duas vezes na bola. A jogada continuou e terminou em gol de Fabricio Bruno, sendo anulada pelo VAR pela infração do camisa 10 no início do lance.

Pra fora! O Vitória teve boa chance de empatar aos 21 minutos. Após cruzamento rasteiro de Lucas Esteves, a bola chegou nos pés de Willian Oliveira, que finalizou de primeira. A bola subiu muito e saiu por cima do gol.

Defendeu! Aos 28 minutos, Arrascaeta cruzou na segunda trave e Viña cabeceou com muito perigo. Lucas Arcanjo fez boa defesa e saiu jogando.

1x1. Aos 29 minutos, o Leão da Barra avançou em contra-ataque pela direita com Zé Hugo, que cruzou na área. Everaldo só precisou ajeitar e bater rasteiro à direita de Rossi.

1x2. Aos 44 minutos, Gabigol deu passe para Carlinhos, que dominou a bola e finalizou no canto do goleiro.

Ficha Técnica

Vitória 1 x 2 Flamengo

Campeonato Brasileiro -- 19ª rodada

Data e horário: 24 de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli

Cartões amarelos: Lucas Esteves (VIT), Luiz Araújo (FLA)

Gols: Arrascaeta (38'/1ºT), Everaldo (29'/2ºT), Carlinhos (44'/2ºT)

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Wagner Leonardo, Caio Vinicius e Lucas Esteves (PK); Ryller (Zé Hugo), Willian Oliveira (Jean Mota), Léo Naldi e Matheusinho; Osvaldo (Everaldo) e Alerrandro (Lawan). Técnico: Thiago Carpini.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Viña (Ayrton Lucas); Allan (Matheus Gonçalves), De La Cruz (Luiz Araújo), De Arrascaeta, Gerson; Pedro (Gabigol) e Everton Cebolinha (Carlinhos). Técnico: Tite.