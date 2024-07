Vini Jr. leva drible desconcertante de jovem no futsal e cai sentado; veja

Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, levou um drible desconcertante de um adolescente durante um jogo de futsal em uma escola no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O vídeo foi gravado no último domingo (21), no clube Canto do Rio, em Niterói (RJ), onde começou sua carreira no futebol aos 7 anos. Ele está de férias no Brasil após participar da Copa América pela seleção brasileira.

Vinicius Júnior jogou ao lado de MC Maneirinho. O evento atraiu muitos fãs que tiveram a oportunidade de ver de perto o craque e tirar fotos.

O atacante de 24 anos é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele está cotado para prêmios como a Bola de Ouro e o The Best, da Fifa.

porra, o muleke deixou o VINICIUS JUNIOR de bunda no chão na frente do colégio inteiro irmao



oque ele virou rei dessa escola é crime federal pic.twitter.com/RSbl2ORhP0 -- ' (@pkmsmntj) July 24, 2024

