Torcedores do São Paulo tentam confrontar botafoguenses nos arredores do Morumbis; quatro são detidos

Torcedores de São Paulo e Botafogo protagonizaram uma confusão nos arredores do Morumbis logo depois do duelo desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Como apurou a reportagem da Gazeta Esportiva com policiais presentes no estádio, alguns torcedores do Tricolor tentaram confrontar botafoguenses que estavam de saída do Morumbis alguns minutos após o fim do jogo. Membros da Tropa de Choque, do lado de fora, precisaram agir para conter os são-paulinos.

Da sala de imprensa do estádio, foi possível ouvir o barulho de bombas sendo atiradas. A confusão, então, foi contida de forma rápida.

Quatro torcedores do São Paulo foram detidos e conduzidos para o 89º Distrito Policial, no bairro do Morumbi. Dos quatro, dois estavam uniformizados com adereços da Torcida Independente, principal organizada do time tricolor.

Tropa de Choque precisou agir para conter confusão entre torcedores do São Paulo e do Botafogo nos arredores do Morumbis

Dentro de campo, as equipes empataram por 2 a 2. O São Paulo saiu na frente, com Lucas Moura, mas viu o Botafogo virar ainda no primeiro tempo e correu atrás do resultado na etapa final.

Com o resultado, o Tricolor termina o primeiro turno fora do G4. A equipe aparece na sexta colocação da tabela, com 32 pontos. Do outro lado, os cariocas seguem na liderança da Série A, com 40.

O próximo compromisso do São Paulo está agendado para sábado. A equipe tricolor enfrentará o Fortaleza, na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão. Já o Botafogo recebe o Cruzeiro, no Nilton Santos. A bola também rola às 21h30 do mesmo dia.