Tite detona calendário após vitória do Flamengo e pede redução de estaduais

Tite falou em entrevista coletiva após o Flamengo bater o Vitória por 2 a 1 em Salvador nesta quarta (24). Ao ser perguntado sobre a dificuldade de manter a estrutura da equipe, o treinador direcionou críticas ao calendário do futebol brasileiro.

O que aconteceu

O técnico do Flamengo disse que é necessário tempo para criar um padrão de jogo. O auxiliar técnico Matheus Bacchi também falou sobre a dificuldade de lidar com três campeonatos simultaneamente.

A sugestão do treinador foi a diminuição dos campeonatos regionais. Com dois jogos por semana, o treinador sente falta de um intervalo maior para estruturar esquemas táticos.

Tite: "Precisa de tempo de padronização tática. Sai de um 4-4-2 de marcação para um volante meio-campista, uma estruturação de um meia de articulação com dois do lado e dois externos que baixam. Mas só consegue isso quando tem tempo."

Matheus: Tempo para trabalhar entre os jogos para gerar o padrão, não só dos 11 que vão começar mas do que vão entrar. Acho que é importante para valorizar todas as competições. Como vai valorizar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores com 13 jogos do jeito que é agora? A gente vai dar o máximo em todos, mas não tem como dar o máximo sempre assim. É muito difícil. Tem que ter uma reorganização no futuro pra saúde do atleta, e porque a imprensa, os treinadores, os jogadores, a torcida, todo mundo vai ficar mais feliz. Porque o atleta inteiro produz mais."

Tite: "E uma sugestão: diminuam os regionais. Jogamos o regional de domingo a domingo, a média de cinco dias de folga. Reduz, dá um tempo maior."

O que mais Tite falou

Análise do jogo. "Fizemos o melhor primeiro tempo, firme, com resultado consistente. Veio o segundo tempo melhor e equilibrou. No momento em que estávamos na iminência de fazer o gol, aí a especificidade, o goleiro fez uma extraordinária defesa. O que nós desconcentramos em um momento achando que ia ter o gol do Viña, não deu o timing do retorno. No retorno tomamos o gol. Felizmente ela se reestruturou de novo em cima das virtudes e qualidades técnicas que têm e conseguiu fazer o segundo gol."

Sobre o desempenho recente do Flamengo. "Ninguém poupa. Nós não poupamos. É uma retomada nossa em jogos extremamente difíceis. Vir aqui e ganhar do vitória? Um primeiro tempo com autoridade, depois equilibrou. Uma retomada para ter um padrão lá na frente. Foi uma série de jogos que nós tivemos anteriormente. Mas ela retoma um padrão agora, é passo a passo."

Jogar no Barradão. "Eu tenho 63 anos, é a primeira vez que ganho do Vitória aqui, eu acho. Não lembro de ter ganho do Vitória aqui. Não lembro de Corinthians ter vencido, de Internacional e Grêmio ter vencido, de Palmeiras, Atlético-MG, São Caetano... A atmosfera aqui, a energia pulsa. O Barradão pulsa, o torcedor passa uma força que sentimos quando jogamos em casa."