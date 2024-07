Thiago Silva e Jhon Arias celebram vitória do Fluminense diante do Palmeiras no Maracanã

O Fluminense segue em recuperação no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, os tricolores venceram o Palmeiras por 1 a 0, no Maracanã em partida que também marcou o retorno do zagueiro Thiago Silva com a camisa tricolor diante da torcida. O jogador ressaltou o momento que vive na carreira.

"É um dia muito especial para mim. Tem quase 16 anos que não vestia essa camisa. Para mim não está sendo fácil. Jogamos há três dias. Pouco tempo de recuperação. Acho que merecemos mais do que eles. Foi um jogo muito disputado, mas queríamos mais", disse o zagueiro.

Autor do gol da vitória, o colombiano Jhon Arias ressaltou a importância do resultado para a sequência da competição nacional.

"Vitória muito importante, necessária. Acho que a torcida deu um show e apoiou o time, jogou junto com o time. Neste momento, precisamos de todos juntos. Se todos fizerem isso, vamos conseguir qualquer objetivo. Pouco a pouco estamos nos encontrando e saímos desta situação", declarou.

Mesmo com a vitória, o Fluminense segue na zona de rebaixamento. No entanto, os tricolores chegaram a 14 pontos, apenas três do primeiro time fora da degola. Desse modo, o clube carioca volta a campo no domingo, quando encara o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 11h (de Brasília).