Sub-17 do Santos goleia o Athletico-PR e embola briga pela liderança do Grupo A do Brasileiro

O Santos goleou o Athletico-PR nesta quarta-feira, por 5 a 1, no CAT do Cajú, em Curitiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Kauan, Pedro Henrique e Luca Meirelles (3x) anotaram os gols do Peixe, e Juliano Santini descontou para os donos do casa.

Com a vitória, o Santos foi a nove pontos e encostou no líder Botafogo. O Peixe segue na vice-liderança do Grupo A por ter um saldo de gols inferior ao da equipe carioca. O Athletico-PR, por sua vez, segue na lanterna da chave com apenas uma unidade somada.

O Santos volta a campo pelo Brasileiro sub-17 na próxima terça-feira, contra o Flamengo, no CT Rei Pelé. O Athletico-PR encara o Atlético-GO, na mesma data, novamente no CAT do Cajú, pela mesma competição.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas com uma leve desvantagem a favor do Athletico-PR, que teve mais a posse de bola. Contudo, foi o Santos que abriu o placar. Aos 46 minutos, Kauan balançou as redes para o Peixe.

O Santos voltou ligado para o segundo tempo e ampliou o marcador em menos de dez minutos. Aos oito, Pedro Henrique aproveitou rebote e marcou o segundo gol do Peixe. Logo depois, aos nove, Luca Meirelles saiu na cara do gol e bateu no alto para anotar o terceiro.

O Athletico-PR respondeu e descontou com Juliano Santini aos 16 minutos. O Furacão se lançou ao ataque em busca do segundo gol, mas não conseguiram superar o Santos - bem postado defensivamente.

O Peixe ampliou, mais uma vez com Luca Meirelles, aos 36 minutos. O camisa nove, frente a frente com o goleiro, deu uma cavadinha e marcou um golaço para os paulistas. O atacante apareceu novamente aos 45 minutos, quando anotou seu terceiro gol no jogo.