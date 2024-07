Seleção da Albânia renova contrato com o técnico Sylvinho, ex-Corinthians

A Seleção da Albânia anunciou hoje (24) a renovação do contrato com o técnico brasileiro Sylvinho, ex-Corinthians.

O que aconteceu

O treinador teve seu contrato renovado até o final de 2025. Seus assistentes, Dorival Guidoni Junior e o argentino Pablo Javier Zabaleta Girod, também assinaram a renovação.

Sylvinho assumiu o cargo em janeiro de 2023. Ele conseguiu classisicar a seleção albanesa para Euro 2024.

No torneio europeu, a equipe caiu no ''grupo da morte'' com Espanha, Itália e Croácia. Os comandados por Sylvinho foram eliminados na fase de grupo.

''Após a qualificação bem sucedida para o Campeonato da Europa de 2024, o principal objetivo é participar da Copa do Mundo de 2026'' publicou a Federação Albanesa no momento do anúncio.