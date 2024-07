Seleção Brasileira feminina já enfrentou a Nigéria duas vezes; confira retrospecto

A Seleção Brasileira feminina estreia nas Olimpíadas de Paris nesta quinta-feira, às 14h(de Brasília), diante da Nigéria, em Bordeaux. As equipes nacionais só se enfrentaram duas vezes na história, com duas vitórias para o Brasil.

A primeira delas ocorreu nas quartas de final da Copa do Mundo de 1999, nos EUA. As seleções empataram no tempo normal em 3 a 3, com dois gols de Cidinha e um de Nenê. Na prorrogação, Sissi decidiu o duelo para o Brasil com um gol de falta.

Os países voltaram a duelar em 2008, na fase de grupos das Olimpíadas de 2008, na China. A Seleção Brasileira venceu por 3 a 1, com grande atuação de Cristiane, que marcou os três gols no jogo.

A equipe feminina brasileira nunca perdeu para um país africano. No total, foram disputadas nove partidas, com sete vitórias e dois empates.

A partida contra a Nigéria em 1999 foi, inclusive, o primeiro confronto do Brasil contra seleções da África. No último duelo, o país do futebol goleou a África do Sul por 6 a 0, em amistoso realizado em Durban.