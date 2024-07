Seleção australiana de BMX sofre assalto antes de estreia nas Olimpíadas de Paris

O australiano Logan Martin, que defende nesta edição das Olimpíadas a medalha de ouro no BMX livre, conquistada em Tóquio 2021, foi assaltado em uma van e e teve seus materiais e documentos levados pelo criminoso antes da estreia no torneio.

"Que início de viagem maluco!", publicou Logan, por meio de suas redes sociais, onde também mostrou imagens da janela do carro do copiloto quebrada de outros integrantes de sua delegação conversando com as autoridades.

"Eles nos roubaram na van, ontem à noite. Felizmente, minhas bicicletas não estavam lá dentro, embora minhas malas com algumas coisas estivessem", complementou o atleta.

O incidente ocorreu em Bruxelas, onde a seleção australiana treinou até embarcar para Paris, na quarta-feira. Alguns de itens levados foram rastreados e recuperados em um parque, localizado a algumas ruas de distância do ataque inesperado.