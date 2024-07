São Paulo empata com América-MG e quebra sequência de três vitórias como mandante no Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, pela 15ª rodada do Brasileirão sub-20, o São Paulo recebeu o América-MG em Cotia, e empatou sem gols.

Com o resultado, o Tricolor, apesar de ter pulado três posições e alcançado a 14ª, quebrou a sequência de três vitórias seguidas jogando como mandante. Por outro lado, emendou o sexto jogo sem perder na competição (quatro vitórias e dois empates). Já o América-MG seguiu uma posição acima do São Paulo, agora com 19 pontos.

O São Paulo retorna aos gramados neste sábado, contra o União São João, novamente em Cotia, pelo Brasileirão da categoria. A bola rola às 15h (de Brasília). Já o América-MG joga contra o Atlético-MG, dessa vez no domingo, pelo Paulistão sub-20. O duelo acontece a partir das 10h (de Brasília), no CT do Galo.