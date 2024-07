São Paulo define futuro de dupla que acertou pré-contrato com o Southampton

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, acredita na permanência do lateral-esquerdo Weligton e do atacante Juan até o final do ano.

O que aconteceu

A dupla já assinou pré-contrato com o Southampton, e vão sair livremente em janeiro de 2025. O time inglês chegou a buscar uma liberação antecipada, mas o tricolor afastou a possibilidade.

De acordo com Belmonte, diversas foram as tentativas para renovar com Weligton e Juan. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no ar nesta segunda-feira (22) no canal do UOL Esporte no YouTube.

Não é que a gente não buscou (a renovação), o Welington a gente tenta há dois anos, foram cinco propostas. Antes de começar os rumores de que ele já tinha assinado o pré-contrato tínhamos feito mais uma oferta, para o Juan também, foram duas ou três, e não houve acordo. Ambos tem contrato até o fim do ano e temos a expectativa que eles fiquem conosco até o final. Belmonte, ao UOL.

Recebemos um documento com o clube (Southampton) abrindo essa possibilidade, mas nesse momento não temos interesse nessa conversa. Se alguém assinou um pré-contrato com algum atleta nosso, e quer que ele saia antes não sou eu que tenho que dar um valor, o movimento tem que ser contrário. Caso eles não façam proposta está tudo bem, são dois meninos ótimos que vamos contar até 31 de dezembro.

