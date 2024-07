Santos perde para o Atlético-GO fora de casa e amplia sequência negativa no Brasileiro sub-20

O Santos voltou a perder pelo Campeonato Brasileiro sub-20 nesta quarta-feira, ao ser superado pelo Atlético-GO, por 3 a 0, no Olímpico Pedro Ludovico. O duelo foi válido pela 15ª rodada da competição.

Com a derrota, o Santos chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer no Brasileiro. O Alvinegro Praiano ocupa a nona posição com 21 pontos conquistados. 18º colocado, o Atlético-GO respirou na briga contra o rebaixamento e chegou a 12 unidades.

O Santos volta a campo neste sábado, contra o União Suzano, pelo Campeonato Paulista. Pelo Brasileiro, o Peixe tem o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira. O Atlético-GO duela contra o Fluminense, na terça-feira, pela competição nacional.

O Atlético-GO começou a construir a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, o Dragão abriu o placar da partida.

Os donos da casa castigaram o Santos novamente logo no início da segunda etapa, aos seis minutos, quando chegaram ao segundo gol. O terceiro e último tento do jogo veio aos 38 minutos.