Reforço do São Paulo, Marcos Antônio vai ao Morumbis e assiste jogo contra o Botafogo

Novo reforço do São Paulo, o meio-campista Marcos Antônio marcou presença no Morumbis nesta quarta-feira para assistir ao jogo contra o Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador foi anunciado pelo clube tricolor na última terça. Ele pertence à Lazio, da Itália, e assinou por empréstimo até o final de junho de 2025, com opção de compra.

O atleta de 24 anos, inclusive, já treinou no CT da Barra Funda e teve seus primeiros contatos com o elenco. Todavia, ele ainda não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, por isso, não pôde ser relacionado para o jogo contra o Botafogo.

Marcos Antônio também era pretendido pelo Flamengo, mas o São Paulo foi mais rápido e atravessou o clube rubro-Negro. A contratação de um volante tornou-se prioridade após a grave lesão de Alisson, somada à ausência de Pablo Maia, também machucado.

O meio-campista, portanto, chega ao Tricolor com expectativa de ser titular do time. Neste momento, o técnico Luis Zubeldía conta com apenas duas opções para o setor: Luiz Gustavo e Bobadilla.

Além disso, ele pode utilizar os garotos da base, Negrucci e Iba Ly, ou improvisar Nestor, Galoppo ou Michel Araujo. Liziero, que voltou recentemente de empréstimo, também é uma alternativa para a função.

Quem é Marcos Antônio?

Marcos Antônio foi revelado nas categorias de base do Athletico-PR, mas transferiu-se ao futebol português antes de estrear como profissional. Ele atuou no Estoril Praia até 2019, quando foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O volante defendeu a equipe ucraniana por cinco temporadas. Ao todo, foram 102 partidas disputadas, com oito gols e cinco assistências. Em 2022 ele foi contratado pela Lazio, onde participou de só 22 jogos. Ele estava emprestado ao PAOK, da Grécia, onde realizou 17 partidas.