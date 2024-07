Novo reforço do Grêmio poderia comprar o clube e outros grandes do Brasil

O Grêmio contratou o atacante dinamarquês Martin Braithwaite. No entanto, a fortuna pessoal do jogador é tão significativa que poderia adquirir clubes como Vasco, Botafogo, Bahia e até mesmo o próprio Tricolor gaúcho.

De onde vem o dinheiro

Braithwaite, de 33 anos e 1,77m de altura, é conhecido por seu bom posicionamento e habilidades de finalização, mas também por marcar presença na lista de bilionários da Forbes.

Martin Braithwaite possui uma empresa avaliada em R$ 1,6 bilhão. Ele atua como empresário no setor imobiliário nos Estados Unidos.

O dinamarquês poderia comprar Vasco (R$ 503 milhões), Botafogo (R$ 598 milhões) e Bahia (R$ 459 milhões) juntos ou até mesmo o Tricolor gaúcho (R$ 1,037 bilhão) de forma avulsa. O relatório com os valores foi elaborado em fevereiro deste ano pela consultoria Sports Value, especializa no mercado esportivo.

Braithwaite e a família entraram no ramo imobiliário em 2017, com um investimento de U$ 850 mil (R$ 2,8 milhões, na cotação da época). Em 2021, já acumulavam mais de U$ 10 milhões (R$ 56,3 milhões) em ativos e U$ 60 milhões (R$ 338.3) investidos em projetos em desenvolvimento.

O atacante também investe em culinária e em moda. Ele tem com sua esposa uma grife de roupas (Trente) - que faz sucesso na França - e um restaurante em Barcelona.

Quem é Martin Braithwaite

Nascido em Esbjerg, cidade portuária da Dinamarca, o agora jogador precisou passar dois anos usando uma cadeira de rodas e quase foi impedido de realizar seu sonho. Ele foi diagnosticado com a síndrome de Legg-Calvé-Perthes, uma condição que afeta a articulação do quadril.

Braithwaite começou sua carreira no Esbjerg fB, transferiu-se para o Toulouse FC em 2013 e, em 2017, para o Middlesbrough FC, antes de brilhar no Bordeaux e no Leganés.

No Leganés, teve uma temporada destacada, o que levou à sua contratação pelo Barcelona em fevereiro de 2020, para substituir Luis Suárez.

Após o Barcelona, jogou pelo Espanyol, ajudando no retorno à primeira divisão e sendo o artilheiro de La Liga 2. Braithwaite também participou de duas Copas do Mundo e duas Eurocopas, marcando um gol na Eurocopa de 2021.