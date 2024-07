Palmeiras terá Marcos Rocha e Vitor Reis titulares para pegar o Fluminense; veja escalações

O Palmeiras está pronto para o duelo contra o Fluminense, que acontece na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Verdão conta com alguns desfalques, começando pelo técnico Abel Ferreira, que cumprirá suspensão automática após tomar três cartões amarelos. Quem comandará a equipe à beira do gramado, portanto, será o auxiliar técnico João Martins.

Assim, o Palmeiras entra em campo contra o Fluminense com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Dudu e Flaco López.

Para a partida, o Palmeiras não tem à disposição o zagueiro Murilo (entorse no tornozelo direito), os laterais Mayke (edema na coxa direita) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), nem os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Estêvão (torções no joelho e tornozelo esquerdos).

Por outro lado, a equipe conta com o retorno do meio-campista Richard Ríos, que voltou ao clube depois da disputa da Copa América com a seleção colombiana. Além disso, o atacante Lázaro também volta a ficar à disposição da equipe após se recuperar de lesão na coxa esquerda.

O Fluminense, comandado por Mano Menezes, tem: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Marquinhos e Germán Cano.

De um lado, o Palmeiras segue brigando pela liderança e atualmente ocupa a segunda posição, com 36 pontos. Do outro, o Fluminense tenta sair da zona do rebaixamento. O Tricolor carioca é o 19° colocado, com 11 pontos somados.